В Киеве пьяная девушка после ДТП поскандалила с полицейскими (фото, видео)

Она распивала перед копами алкоголь и просила деньги на такси.

В Киеве девушка за рулем автомобиля Suzuki влетела в отбойник, а потом устроила скандал патрульным полицейским.

Об этом пишет Информатор.

Читайте такжеПопулярная мотоблогерша погибла в страшной аварии под Киевом (фото)Отмечается, что ДТП произошло на Подоле, на улице Набережно-Крещатицкой. Патрульные увидели, как машина Suzuki влетела в отбойник и остановили автомобиль. За рулем оказалась девушка, которая была пьяна, к тому же, пила слабоалкогольный напиток прямо перед полицейскими.

Прибывшим на место происшествия полицейским она сказала, что ДТП произошло из-за того, что перед ее машиной резко затормозил другой автомобиль. При этом водитель призналась, что в момент аварии была с ребенком и что выпивала.

«Мне привязывают алкогольное опьянение… Не знаю, насколько это алкоголь, вот «Шейк», который вы видели. Который был у меня в банке, и прошло уже полтора часа разбирательства... Ну, пусть будет алкоголь», – заявила она.

Тест на содержание алкоголя она пройти отказалась, зато вытряхнула содержимое сумочки и просила у патрульных денег на такси.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве пьяный отец разъезжал по улицам с младенцем в авто.