Пьяный отец разъезжал по Киеву с младенцем в авто (фото)

Остановить пьяного водителя удалось благодаря бдительности местной жительницы, которая сообщила о нем в полицию.

В Киеве патрульные остановили 33-летнего водителя автомобиля Volkswagen, который в состоянии алкогольного опьянения и с младенцем в салоне разъезжал по улицам города.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

Читайте такжеВо Львовской области пьяный 14-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода«Патрульные получили вызов от обеспокоенной гражданки: она стала очевидцем того, как мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и маленьким ребенком сел за руль автомобиля Volkswagen и поехал. Отрабатывая полученную информацию, на улице Николая Ушакова, патрульные обнаружили вышеуказанное транспортное средство. Во время общения с водителем Volkswagen, инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Поэтому, предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотеста «Драгер». Прибор показал – 3.36 ‰, что почти в 17 раз превышает допустимую норму», – сообщили в полиции.

На водителя патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КУоАП, а также сообщили о ситуации сотрудников ювенальной превенции. На место происшествия прибыла жена, которая забрала ребенка.

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