Сорвался с перил и впал в кому: в киевском госпитале умер солдат-срочник

После несчастного случая врачи диагностировали у парня открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени.

В Центральном военном клиническом госпитале в Киеве умер военнослужащий Роман Бирук, который проходил срочную службу в одной из частей учебного центра «Десна».

Об этом сообщается на странице учебного центра в Facebook.

Отмечается, что в ночь на 14 октября парень упал с перил и утром 17 октября скончался от травм.

Читайте такжеВ Житомирской области в воинской части нашли мертвым солдата-срочника«Почти в полночь после отбоя старший солдат Роман Бирук вместе с товарищем по службе нарушили распорядок дня, решив выйти на «перекур» из казармы на улицу. Уже спустившись на пролет, напарник Романа увидел, как парень сел на перила, пытаясь съехать вниз. Но, по словам бойца, солдат Бирук потерял равновесие и упал на нижние ступени», – отметили в учебной части.

На место происшествия прибыли бригады медиков и фельдшеров, которые доставили срочника в местный госпиталь, а оттуда – в Центральный военный клинический госпиталь в Киеве. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и кому II-III степени. После нескольких дней в реанимации солдат умер.

Также отмечается, что ответственные командиры и дежурные, которые позволили нарушение распорядка дня, по результатам служебного расследования получат суровые наказания – до понижения в должности.

Как ранее сообщал УНИАН, возле Николаева застрелился 22-летний солдат-срочник.