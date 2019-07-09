Под Николаевом застрелился 22-летний солдат-срочник

Потерпевший был доставлен в больницу из воинской части и вскоре скончался в медучреждении.

В Николаевской области погиб военнослужащий срочной службы, который получил огнестрельное ранение головы. Основная версия трагедии – самоубийство.

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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Николаевской области, сообщение о госпитализации 22-летнего срочника с огнестрельным ранением головы поступило в полицию ночью 8 июля.

Потерпевший был доставлен в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе, и вскоре скончался в медицинском учреждении.

«Известно, что парень заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. Основная версия трагедии - самоубийство, причины и другие обстоятельства происшествия сейчас выясняют следователи. Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы», – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство». Процессуальное руководство по делу осуществляет военная прокуратура.

Напомним, в январе на Житомирщине в одной из военных частей нашли мертвым военнослужащего срочной службы.