В центре Киева легковушка протаранила "скорую" на перекрестке (видео)

По видео можно сделать вывод, что легковушка пытался успеть проскочить перекресток, однако неправильно припаркованные автомобили могли помешать ее водителю вовремя заметить автомобиль скорой.

В Киеве на перекрестке улиц Жилянской и Антоновича легковушка "Форд" влетела в автомобиль скорой помощи, в результате чего тот перевернулся на бок.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева на странице в Facebook.

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По данным правоохранителей, авария произошла в четверг около 14:30. Участников ДТП осмотрели медики, а патрульные и следователи устанавливают обстоятельства столкновения.

Водителя скорой и двух медиков, которые ехали в автомобиле, забрали на осмотр в больницу. Водитель Ford от помощи врачей отказался.

Отметим, что как видно на опубликованном видео, "скорая" с включенными проблесковыми маячками выехала на перекресток на красный сигнал светофора. Также из видео можно сделать вывод, что "Форд" выехал на перекресток на "мигающий" зеленый или желтый. При этом, на видео видны припаркованные возле перекрестка с нарушением ПДД автомобили, которые могли помешать водителю легковушки увидеть скорую.

Как сообщал УНИАН, вечером в среду, 9 октября, на пешеходном переходе через улицу Грушевского водитель на автомобиле сбил женщину.