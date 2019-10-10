В центре Киева джип сбил на переходе женщину и едва не задел ребенка

Внедорожник Mazda остался на месте аварии.

Вечером в среду, 9 октября, на пешеходном переходе через улицу Грушевского джип сбила женщину.

Об этом сообщает Эспрессо.

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Известно, что внедорожник Mazda остался на месте аварии. Туда также прибыли машины скорой помощи и полиции. У пострадавшей медики подозревают перелом ноги.

Как сообщает "Киев Оперативный", ДТП произошло на перекрестке Грушевского с Липской. Женщина переходила дорогу не одна, а с ребенком. В последний момент женщина успела оттолкнуть ребенка, поэтому пострадала только сама.

Как сообщал УНИАН, в селе Требухов Киевской области местный житель за рулем автомобиля Audi сбил насмерть двух женщин.