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В центре Киева джип сбил на переходе женщину и едва не задел ребенка

04:58, 10 октября 2019
Происшествия
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Пострадавшая жива, ее забрали в больницу / фото: Эспрессо

Об этом сообщает Эспрессо.

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Известно, что внедорожник Mazda остался на месте аварии. Туда также прибыли машины скорой помощи и полиции. У пострадавшей медики подозревают перелом ноги.

Как сообщает "Киев Оперативный", ДТП произошло на перекрестке Грушевского с Липской. Женщина переходила дорогу не одна, а с ребенком. В последний момент женщина успела оттолкнуть ребенка, поэтому пострадала только сама.

Как сообщал УНИАН, в селе Требухов Киевской области местный житель за рулем автомобиля Audi сбил насмерть двух женщин.

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Теги: #Киев#ДТПпогода в Киеве