В Ривне бросили гранату в дом депутата горсовета (фото)

Хозяин дома назвал это попыткой его запугивания.

В Ривне ночью 10 октября на крышу дома депутата Ривненского горсовета, начальника управления здравоохранения Ривненской ОГА Юрия Осипчука неизвестные бросили гранату.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, установлено, что взорвалась граната «РГД-5».

В результате взрыва повреждена металлическая кровля крыши.

Пресс-служба Ривненского городского отделения ВО «Свобода», руководителем которого является Осипчук, также распространила его комментарий по этому поводу.

«Очевидно, что эти действия - это способ запугать меня и мою семью. В первую очередь связываю события с собственной политической и профессиональной деятельностью, однако такие низменные попытки давления никоим образом не заставят изменить принципиальную и последовательную националистическую позицию», - подчеркивает Осипчук.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.