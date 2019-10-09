В Ривне на рабочем месте застрелился полицейский

По предварительным данным, полицейский наложил на себя руки.

В городском отделе полиции Ривне 9 октября в 03:40 34-летнего инспектора-дежурного дежурной части Ривненского отдела полиции найден мертвым с огнестрельным ранением головы.

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Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области, во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, который раздался с недействующей комнаты для задержанных лиц отдела полиции. Когда же прибежали, обнаружили дежурного без признаков жизни.

«По предварительным данным, полицейский покончил с собой, совершив выстрел из табельного оружия. Мотивы произошедшего выясняются», - сообщает пресс-служба полиции.

Сейчас начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, сотрудниками внутренней безопасности и отдела инспекции по личному составу по данному факту будет проводиться служебное расследование.

Ранее следователи ГБР сообщили о подозрении двум одесским полицейским, которые летом запугивали, били кулаками и ногами, чтобы получить признание у подозреваемого.