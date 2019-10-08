В Запорожье военнослужащий пытался изнасиловать двух женщин

По обоим фактам открыты уголовные производства.

В Запорожье задержали военнослужащего, который в течение нескольких часов пытался изнасиловать двух женщин.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

8 октября около 06:30 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной, недалеко от «Детской железной дороги» на женщину напал неизвестный мужчина.

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Установлено, что злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тащить в кусты. Его спугнул прохожий, и он убежал в сторону Южного микрорайона. Потерпевшая предоставила правоохранителям приметы нападавшего.

А около 09:45 в службу «102» поступило аналогичное обращение от женщины 1967 года рождения.

Полицейскими установлено, что мужчина, похожий по приметам, возле лесополосы недалеко от одного из домов по улице Водограйной напал на потерпевшую и, угрожая физической расправой, пытался изнасиловать. В это время мимо места преступления проходил гражданин, который спугнул нападавшего, и последний убежал.

Злоумышленником оказался военнослужащий 1994 года рождения. Под процессуальным руководством военной прокуратуры, мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данным фактам открыты уголовное производство по признакам ч.3 ст.15 (покушение на преступление), ч.1 ст.152 (изнасилование) и ч. 2 ст.15 (покушение на преступление), ч.2 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Строжайшая санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал УНИАН, в Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девочки.