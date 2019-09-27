На Харьковщине задержаны подозреваемые в изнасиловании 16-летней (фото)

Отец потерпевшей обратился в полицию через пять дней после изнасилования.

В Великобурлукском районе Харьковской области задержали подозреваемых в изнасиловании 16-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение от отца потерпевшей о том, что 21 сентября около 20:00 вблизи села Серый Яр малознакомые в автомобиле изнасиловали его 16-летнюю дочь, поступило в полицию 26 сентября в 15:20.

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Как сообщила девушка, двое малознакомых мужчин предложили подвезти ее до поселка Великий Бурлук. Вблизи села Серый Яр в машине мужчины изнасиловали потерпевшую.

Во время проведения ряда полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников. Ими оказались местные жители 20 и 44 лет.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. В настоящее время они находятся в следственном изоляторе и ожидают избрания меры пресечения.

Как сообщал УНИАН, в Анапе РФ трое полицейских изнасиловали 17-летнюю девушку, вместо того, чтобы задержать ее за секс с парнем на пляже.