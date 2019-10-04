Вырезали из металла: в сети появилось видео авиакатастрофы АН-12 вблизи Львова (18+)

Спасатели создали пенную подушку, чтобы предотвратить возгорание самолета, поскольку наблюдалась утечка горючего.

Львовские спасатели обнародовали видео ликвидации последствий авиакатастрофы за 13 километров от Львова утром 4 октября.

Видео опубликовано на сайте Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Спасатели создали пенную подушку, чтобы предотвратить возгорание самолета, поскольку наблюдалась утечка горючего.

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ГСЧС деблокировала трех пострадавших и пять погибших.

На месте происшествия работали более полусотни работников ГСЧС и 15 единиц спецтехники.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, неподалёку от Львова совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12. Сначала он исчез с радаров, а затем аварийно приземлился в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта «Львов».

В самолете находились семь членов экипажа и человек, сопровождавший груз. Из них пять человек погибли, трое госпитализированы.

В пресс-службе аэропорта «Львов» сообщили, что самолет летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Он должен был сесть во львовском аэропорту на дозаправку.

По факту происшествия открыто производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что самолет мог совершить аварийную посадку из-за нехватки горючего.