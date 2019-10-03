В Днепре полицейский ударил женщину по лицу (видео)

Полицейского отстранили от выполнения служебных полномочий, проводятся служебные проверки.

В Днепре сотрудник полиции охраны 1 октября ударил по лицу женщину, которую охранники задержали в магазине по подозрению в краже товара.

Читайте такжеБили табуреткой и выбросили на обочину: в Броварах зверски избили именинника (фото, видео)

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Х*евый Днепр». На нем можно видеть, двух женщин, которых охранники не выпускали из магазина, подозревая их в краже. На место прибыл наряд полиции.

Одна из женщин громко разговаривала по телефону, а затем агрессивно потребовала у полицейского «обоснования» для своего задержания. В ответ правоохранитель ударил ее, выбив из рук мобильный телефон.

Как сообщают «Комментарии», в пресс-службе Управления полиции охраны Днепропетровской области прокомментировали инцидент.

“Администратор магазина нажала кнопку “тревожного вызова”, поскольку увидела двух женщин, которых до этого неоднократно замечали в краже товара. Но поймать их не получалось. На место приехал наряд реагирования. Действительно, был факт выбивания телефона, мы от этого не отказываемся. Полицейского сейчас отстранили от выполнения служебных полномочий. Проводятся служебные проверки”, — сообщили журналистам в полиции.

В управлении не уточнили, как сам полицейский объяснил свои действия, указав, что разбирательство продолжается.

Напомним, в Днепре 3 октября женщина случайно выпала из окна квартиры на втором этаже.