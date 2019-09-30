На Ривненщине трассу на Киев заблокировал сломанный семиметровый фонарь под напряжением (видео)

За несколько минут на трассе Киев-Чоп образовалась двухкилометровая пробка.

На Ривненщине трассу Киев-Чоп заблокировал 7-метровый фонарь под напряжением. Конструкция упала на проезжую часть и перекрыла две полосы движения в сторону столицы.

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Как говорится в сюжете ТСН, при падении фонарь задел провода электроопоры, лишь чудом никто не пострадал. Водители остановились, потому что боялись ехать дальше. За несколько минут на трассе образовалась двухкилометровая пробка.

На место приехали коммунальщики, которые обесточили провода. Регулировать дорожное движение взялись патрульные. За час поваленный фонарь оттащили с трассы.

Коммунальщики причины падения фонаря не комментируют. Полицейские предполагают: причиной стал сильный ветер, который поднялся накануне.

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