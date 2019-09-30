В Днепре с новостройки на дорогу упали строительные материалы и раздавили легковушку (видео)

Предварительно упали газобетонные блоки.

В Днепре строительные материалы упали с новостройки просто на дорогу. Припаркованную легковушку раздавило.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Лишь чудом никто не погиб, поскольку в машине никого не было. Люди прошли по этой улице за несколько секунд до того, как услышали грохот.

С новопостроенной многоэтажки - предварительно с крыши - упали газобетонные блоки. Рабочие не могут объяснить, как такое произошло, а жители соседних домов теперь требуют тщательной проверки качества возведения этого здания. Обладательнице же разбитой легковушки представители застройщика пообещали возместить причиненные убытки.