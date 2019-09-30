В Днепре с новостройки на дорогу упали строительные материалы и раздавили легковушку (видео)
10:13, 30 сентября 2019Происшествия
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Предварительно упали газобетонные блоки.
Строительные материалы упали с новостройки в Днепре прямо на дорогу и повредили авто
В Днепре строительные материалы упали с новостройки просто на дорогу. Припаркованную легковушку раздавило.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Лишь чудом никто не погиб, поскольку в машине никого не было. Люди прошли по этой улице за несколько секунд до того, как услышали грохот.
С новопостроенной многоэтажки - предварительно с крыши - упали газобетонные блоки. Рабочие не могут объяснить, как такое произошло, а жители соседних домов теперь требуют тщательной проверки качества возведения этого здания. Обладательнице же разбитой легковушки представители застройщика пообещали возместить причиненные убытки.
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