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В Днепре с новостройки на дорогу упали строительные материалы и раздавили легковушку (видео)

10:13, 30 сентября 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Лишь чудом никто не погиб, поскольку в машине никого не было. Люди прошли по этой улице за несколько секунд до того, как услышали грохот.

С новопостроенной многоэтажки - предварительно с крыши - упали газобетонные блоки. Рабочие не могут объяснить, как такое произошло, а жители соседних домов теперь требуют тщательной проверки качества возведения этого здания. Обладательнице же разбитой легковушки представители застройщика пообещали возместить причиненные убытки. 

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Теги: #Днепр#стройкапогода в Днепре