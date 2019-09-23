На Сумщине задержали сутенершу, отправлявшую украинок "работать" в РФ

По данным СБУ, злоумышленница переправляла украинок за границу под «патронатом» российских правоохранителей.

В Сумской области в международном автомобильном пункте пропуска «Бачевск» задержана гражданка Украины, которая пыталась переправить в Российскую Федерацию трех женщин для трудоустройства в борделях.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что украинка, которая с 2013 года проживает в Москве, организовала подбор и переправку через границу женщин для «работы» в сфере предоставления интимных услуг на территории России.

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«Жительница Николаевской области под «патронатом» российских правоохранителей переправляла девушек в РФ для оказания интимных услуг. Женщина подбирала украинок из разных областей через объявления в сети интернет и через своих сообщников «трудоустраивала» девушек в московские бордели», - говорится в сообщении.

По сведениям СБУ, правоохранители задержали злоумышленницу в пункте пропуска «Бачевск» при попытке переправки через границу трех жительниц Кировоградщины.

Сейчас в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другая незаконная сделка в отношении человека) Уголовного кодекса Украины, задержанной объявлено о подозрении.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к торговле людьми.

Отмечается, что операция проводилась сотрудниками УСБУ в Кировоградской области совместно с Нацполицией и при участии Сумского пограничного отряда Восточного регионального управления ГПСУ под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области.

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