Фигурант открыл интим салон, услуги которого рекламировал в сети.

В Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в сутенерстве.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции.

Читайте такжеОрганизовали семь притонов: в Днепре задержали двух сутенеров-сожителей

По данным следствия, в апреле текущего года фигурант нашел в интернете девушек на должность официанток, массажисток и танцовщиц. 34-летний местный житель решил, что "сотрудницы" будут предоставлять услуги интимного характера. Отметим, что салон под названием "Angel" владелец рекламировал в интернете.

Правоохранители совместно с КОРД провели обыски в помещении, расположенном на улице Полтавский Шлях. В борделе находились несколько "работниц", которые предоставляли клиентам сексуальные услуги, а также администраторы (18-ти и 31-го года). Из интим-салона силовики изъяли деньги и мобильные телефоны.

34-летнего подозреваемого задержали. Следователи открыли уголовное производство по статье 303 УК Украины ("сутенерство"). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.