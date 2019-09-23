В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, трое погибших (фото)

Это уже третье ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом за последние три дня, в котором есть погибшие.

На трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием трех транспортных средств, в результате которой погибли трое людей.

Как сообщает полиция Киевской области, инцидент произошел на 59 км автодороги "Киев-Харьков" возле села Бзов Барышевского района.

Грузовик, двигаясь в направлении Харькова, столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. Тот от удара наехал на трех мужчин, которые стояли впереди. А грузовик после удара еще протянуло и он въехал еще в одно авто на обочине.

В результате аварии два человека от полученных травм погибли на месте происшествия, третий пострадавший умер в карете скорой по дороге в больницу.

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Сейчас полиция устанавливает причины происшествия. По факту ДТП открыто уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

Напомним, в Новоград-Волынском районе Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика и автобуса погибли девять человек, еще десять получили травмы. Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, вечером на 250 км автодороги Киев-Чоп.

Днем ранее, 21 сентября в Овидиопольском районе Одесской области в результате столкновения маршрутки и грузовика погибли 9 человек, еще четверо госпитализированы.