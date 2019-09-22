В Хмельницкой области пьяный водитель Ford врезался в столб: четверо погибших

Водитель автомобиля госпитализирован, еще один пассажир не пострадал.

В Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, ДТП произошло около 2:00 возле села Новоселка Деражнянского района.

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25-летний водитель Ford Mondeo не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с электроопорой и перевернулся. В результате ДТП четыре пассажира погибли. Водитель Ford Mondeo с травмами госпитализирован в местную больницу. Еще один пассажир не пострадал.

По предварительным данным, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 ( «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами») Уголовного кодекса Украины.