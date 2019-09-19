Избили и порезали колеса внедорожника: в суде на Донетчине напали на прокурора (фото)

Инцидент произошел в среду, 18 сентября.

В Доброполье Донецкой области в здании местного суда неизвестные напали на прокурора, а также повредили его машину.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Читайте такжеДвое полицейских отвезли на кладбище и избили задержанного – обоим сообщили о подозрении (фото)Отмечается, что инцидент произошел в среду, 18 сентября. В коридоре первого этажа суда несколько человек напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли удары кулаками в живот.

Кроме того, нападавшие порезали два колеса внедорожника SSANG YONG Rexton, который принадлежит прокурору.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к нападению на прокурора.

Как ранее сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно об избиении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.