Избили и порезали колеса внедорожника: в суде на Донетчине напали на прокурора (фото)
В Доброполье Донецкой области в здании местного суда неизвестные напали на прокурора, а также повредили его машину.
Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Читайте такжеДвое полицейских отвезли на кладбище и избили задержанного – обоим сообщили о подозрении (фото)Отмечается, что инцидент произошел в среду, 18 сентября. В коридоре первого этажа суда несколько человек напали на 28-летнего работника Константиновской местной прокуратуры и нанесли удары кулаками в живот.
Кроме того, нападавшие порезали два колеса внедорожника SSANG YONG Rexton, который принадлежит прокурору.
По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 347 (умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к нападению на прокурора.
Как ранее сообщал УНИАН, 18 сентября стало известно об избиении заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.