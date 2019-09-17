В Днепре повесился живодер, который пытался убить собственную собаку

Мужчина избил собаку и ударил ее ножом, потому что, якобы, она ему надоела.

В Днепре 46-летний местный житель, который 8 сентября издевался над собственной собакой и хотел ее убить ножом, покончил жизнь самоубийством перед заседанием суда.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Заседание суда, на котором должно было рассматриваться его дело, должно было состояться 16 сентября, но подозреваемый на него не явился.

В дальнейшем соседи мужчины сообщили в полицию, что в тот день он покончил с собой через повешение.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Днепре в полицию поступило сообщение от очевидцев о том, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою собаку и ударил ее ножом, потому что, якобы, она ему надоела.

За жестокое обращение с животным было открыто уголовное производство (по ч. 1 ст. 299 УКУ) и назначено заседание суда.

Раненную собаку зоозащитники доставили в ветеринарную клинику, где ее прооперировали.