В Киеве облили кислотой около 30 припаркованных автомобилей (видео)
16:48, 16 сентября 2019Происшествия
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Автомобили были припаркованы в соответствии с правилами дорожного движения.
Инцидент произошел в районе метро Славутич / фото: Киев оперативный
В Киеве в ночь на понедельник, 16 сентября, неизвестные облили кислотой около 30 припаркованных автомобилей.
Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook «Киев Оперативный».
«Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой было облито большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных автомобилей еще продолжается, но уже насчитано около 30 . Вылитая кислота разъела все до металла», - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобили были припаркованы в соответствии с правилами дорожного движения.
Как сообщал УНИАН, на улице Срибнокильской в Киеве в ночь на 10 сентября сгорели три автомобиля.
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