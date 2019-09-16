В Киеве облили кислотой около 30 припаркованных автомобилей (видео)

Автомобили были припаркованы в соответствии с правилами дорожного движения.

В Киеве в ночь на понедельник, 16 сентября, неизвестные облили кислотой около 30 припаркованных автомобилей.

Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook «Киев Оперативный».

«Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой было облито большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных автомобилей еще продолжается, но уже насчитано около 30 . Вылитая кислота разъела все до металла», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили были припаркованы в соответствии с правилами дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, на улице Срибнокильской в Киеве в ночь на 10 сентября сгорели три автомобиля.