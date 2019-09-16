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В Киеве облили кислотой около 30 припаркованных автомобилей (видео)

16:48, 16 сентября 2019
Происшествия
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Инцидент произошел в районе метро Славутич / фото: Киев оперативный

Соответствующее видео выложил на своей странице в Facebook «Киев Оперативный».

«Сегодня ночью в районе метро Славутич (ЖК Заречный, Славутич, Ривьера) кислотой было облито большое количество припаркованных автомобилей. Подсчет поврежденных автомобилей еще продолжается, но уже насчитано около 30 . Вылитая кислота разъела все до металла», - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобили были припаркованы в соответствии с правилами дорожного движения.

Как сообщал УНИАН, на улице Срибнокильской в Киеве в ночь на 10 сентября сгорели три автомобиля.

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Теги: #Киев#автомобилипогода в Киеве