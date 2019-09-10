В Киеве ночью подожгли BMW, огонь уничтожил три автомобиля (фото, видео)
На улице Срибнокольской в Киеве в ночь на 10 сентября сгорели три автомобиля.
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Как сообщает «Информатор», во дворе жилого дома горели автомобили BMW 520d, Hyundai i20 и Toyota Corolla. Кроме того, высокая температура повредила Volvo S80.
Вызов о пожаре поступил около двух ночи, пожар начался с автомобиля BMW. Первыми на место прибыли патрульные – они пытались потушить огонь, но пламя было слишком сильным. В это время огонь распространился на стоящие рядом машины.
Прибывшие на место спасатели смогли быстро ликвидировать возгорание. BMW выгорел дотла, а Toyota и Hyundai получили частичные повреждения. Кроме того оплавились пластиковые элементы автомобиля Volvo. Пострадавших нет.
Очевидцы рассказали полицейским, что огонь появился в районе нижней части лобового стекла BMW. Основная версия — поджог. По словам владельца автомобиля, у него были конфликты. Причину возгорания и детали случившегося выясняют правоохранители.
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