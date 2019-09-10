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В Киеве ночью подожгли BMW, огонь уничтожил три автомобиля (фото, видео)

07:53, 10 сентября 2019
Происшествия
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В Киеве пожар уничтожил несколько автомобилей / Информатор

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Как сообщает «Информатор», во дворе жилого дома горели автомобили BMW 520d, Hyundai i20 и Toyota Corolla. Кроме того, высокая температура повредила Volvo S80.

Вызов о пожаре поступил около двух ночи, пожар начался с автомобиля BMW. Первыми на место прибыли патрульные – они пытались потушить огонь, но пламя было слишком сильным. В это время огонь распространился на стоящие рядом машины.

Информатор

Прибывшие на место спасатели смогли быстро ликвидировать возгорание. BMW выгорел дотла, а Toyota и Hyundai получили частичные повреждения. Кроме того оплавились пластиковые элементы автомобиля Volvo. Пострадавших нет.

Очевидцы рассказали полицейским, что огонь появился в районе нижней части лобового стекла BMW. Основная версия — поджог. По словам владельца автомобиля, у него были конфликты. Причину возгорания и детали случившегося выясняют правоохранители.

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Теги: #Киев#пожарпогода в Киеве