В Польше за контрабанду янтаря задержали двоих украинцев, которые представились сотрудниками спецслужб

Всего в ходе спецоперации задержаны шесть человек, среди них четверо - поляки.

В Польше задержали двоих украинцев в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой янтаря, которые утверждают, что являются сотрудниками украинских спецслужб.

Читайте такжеЗеленский зарегистрировал законопроект об уголовной ответственности за нелегальную добычу янтаря

Об этом сообщает Центральное антикоррупционное бюро Польши.

«13 сентября 2019 года в рамках спецоперации сотрудники делегации Центрального антикоррупционного бюро в Варшаве задержали шесть человек, среди которых двое граждан Украины, называющих себя офицерами украинских спецслужб», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что специальная операция касается контрабанды большого количества янтаря из Украины на территорию Республики Польша. Собранные по этому делу материалы будут направлены в Национальную прокуратуру.