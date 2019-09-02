Зеленский поручил срочно легализовать казино и добычу янтаря

Игорный бизнес и добычу янтаря в Украине хотят легализовать уже к 1 декабря.

Президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на встречу президента Владимира Зеленского с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.

"Подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 октября 2019 года. Ответственные – премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова. Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок – до 1 декабря 2019 года. Ответственные – Дмитрий Разумков, Давид Арахамия", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, до этого о намерении возобновить работу казино в Украине Заленский заявил еще в начале августа 2019 года.

Игорный бизнес в Украине запрещен еще с 2009 года, но игорные заведения продолжают работать по всей территории страны подпольно. Соответственно, такой теневой бизнес не платит никаких средств в бюджет.