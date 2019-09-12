Женская месть: полиция назвала причину пожара в Чернобыльской зоне

Полиция установила подозреваемую в причастности к пожару в Чернобыльской зоне.

Пожар в Чернобыльской зоне спровоцировал поджег травы, правоохранители установили подозреваемую в совершении преступления.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

"Подозреваемой оказалась жительница с. Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после – перешел на Чернобыльскую зону", - рассказали правоохранители.

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В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение или лишение свободы сроком до двух лет. Подозреваемая женщина сейчас свидетельствует следователем.

Напомним, пожар, который произошел накануне, 11 сентября, днем, до сих пор ликвидируют спасатели. Огнеборцы привлекли даже авиацию. Площадь возгорания в Чернобыльской зоне от начала пожара расширилась до 20 гектаров. Из них - 14 га в зоне отчуждения, а 6 гектаров на территории Иванковского района.