Возле Чернобыльской зоне загорелся лес, для тушения огня привлекли авиацию (видео)

Общая площадь пожара составляет около 6 га.

Возле Чернобыльской зоне загорелся лес, ликвидировать пожар спасателям по состоянию на вечер среды, 11 сентября, не удается.

Для тушения огня привлекли авиацию - самолеты с воздуха сбрасывают воду, говорится в сюжете ТСН.

По данным ГСЧС, в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га. "Каждые две минуты сбрасывают воду с самолетов, внутри леса очень высокая температура. Тракторами вокруг бурят ровчаки, чтобы предотвратить перекидывание огня", - говорится в сообщении.

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До ближайших домов от горящего леса около 50 метров, до Зоны отчуждения – полтора километра.

"Температура высокая, срывается сильный ветер. Трактор не успевает оборивать – все разносит. Авиация сбивает, но все равно толку...", - говорит огнеборец.

Огонь снова и снова вспыхивает в новых местах. Местные жители помогают, как могут – кто-то подвозит воду цистернами, поскольку ближайшие ставки уже выкачаны, кто-то заходит в пламя вместе с огнеборцами. Уровень радиации не превышает нормы.

Ранее УНИАН сообщал, что около 17:00 среды, 11 сентября, на окраине села Любимовка Вышгородского района под Киевом начала гореть сухая трава. В течение полутора часов сгорели три жилых дома, три сарая и автомобиль.