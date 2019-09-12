Возле Чернобыльской зоне загорелся лес, для тушения огня привлекли авиацию (видео)
Возле Чернобыльской зоне загорелся лес, ликвидировать пожар спасателям по состоянию на вечер среды, 11 сентября, не удается.
Для тушения огня привлекли авиацию - самолеты с воздуха сбрасывают воду, говорится в сюжете ТСН.
По данным ГСЧС, в результате сильных порывов ветра произошло распространение огня на площадь около 1 га. Общая площадь пожара около 6 га. "Каждые две минуты сбрасывают воду с самолетов, внутри леса очень высокая температура. Тракторами вокруг бурят ровчаки, чтобы предотвратить перекидывание огня", - говорится в сообщении.
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До ближайших домов от горящего леса около 50 метров, до Зоны отчуждения – полтора километра.
"Температура высокая, срывается сильный ветер. Трактор не успевает оборивать – все разносит. Авиация сбивает, но все равно толку...", - говорит огнеборец.
Огонь снова и снова вспыхивает в новых местах. Местные жители помогают, как могут – кто-то подвозит воду цистернами, поскольку ближайшие ставки уже выкачаны, кто-то заходит в пламя вместе с огнеборцами. Уровень радиации не превышает нормы.
Ранее УНИАН сообщал, что около 17:00 среды, 11 сентября, на окраине села Любимовка Вышгородского района под Киевом начала гореть сухая трава. В течение полутора часов сгорели три жилых дома, три сарая и автомобиль.