Гончарук заверил, что ситуация на территории арсенала в Калиновке абсолютно контролируемая

Премьер заявил, что оснований для волнения нет.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уверяет, что ситуация на территории арсенала в Калиновке Винницкой области абсолютно контролируемая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга по результатам заседания правительства.

"Насколько я знаю, по состоянию буквально 30 минут назад ... ситуация локализована и абсолютно под контролем", - сказал премьер.

"Оснований для волнения нет", - заверил он.

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По словам Гончарука, реакция служб была оперативной.

"По состоянию на полчаса назад, информации, что кому-то нанесен какой-то ущерб, у меня не было", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 сентября, в Минобороны заявили, что из-за горения сухой травы на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов, прилегающей к арсеналу Министерства обороны Украины в Калиновке, детонировали шесть боеприпасов. В результате происшествия никто не пострадал.

*** 26 сентября 2017 года в Калиновке на территории в/ч 1119 произошли взрывы, повлекшие разрушение жилых домов в близлежащем селе Павловка и многочисленные разрушения в Калиновском и Винницком районах.