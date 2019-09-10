В аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар (фото)

На опубликованных фото виден большой столб дыма.

В аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар.

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Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.

"Что-то очень сильно горит в аэропорту "Борисполь" за терминалом В", - говорится в сообщении.

На опубликованных фото виден большой столб дыма.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ночью подожгли BMW, огонь уничтожил три автомобиля.