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В аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар (фото)

15:32, 10 сентября 2019
Происшествия
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Kyiv LIVE

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Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv LIVE.

"Что-то очень сильно горит в аэропорту "Борисполь" за терминалом В",  - говорится в сообщении. 

На опубликованных фото виден большой столб дыма.

Как сообщал УНИАН, в Киеве ночью подожгли BMW, огонь уничтожил три автомобиля.

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Теги: #Киев#Бориспольпогода в Киеве