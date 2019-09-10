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ГПСУ проверяет, действительно ли ФСБ задержала на админгранице с Крымом двух украинцев

11:07, 10 сентября 2019
Происшествия
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Вчера ФСБ РФ сообщило о задержании украинцев / inforesist.org

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в комментарии УНИАН.

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«Эту информацию мы увидели еще вчера о якобы задержании двух украинских граждан на той стороне. Отмечу, что мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, поскольку мы не поддерживаем никаких связей с какими-либо представителями на оккупированной территории, но мы проверяем, был ли такой факт, было ли такое задержание в отношении граждан Украины», - заявил он.

Как известно, 9 сентября, пограничное управление ФСБ РФ в оккупированном Крыму сообщило о задержании на административной границе между Крымом и Херсонской областью двух человек, которые якобы "находятся в федеральном розыске". По информации ведомства, один из задержанных - житель Хмельницкой области, который ехал на остров через пункт пропуска "Джанкой".

В пункте пропуска "Армянск" при выезде с полуострова задержан крымчанин, который "находится в розыске с 2016 года за совершение кражи".

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Теги: #Крым#ГПСУ#ФСБ РФ