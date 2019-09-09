ФСБ оккупированного Крыма заявила о задержании двоих украинцев

В российской спецслужбе говорят, что задержанные «находились в федеральном розыске».

В пограничном управлении российской ФСБ в оккупированном Крыму сообщили о задержании на админгранице полуострова с Херсонщиной двоих украинцев, которые «находятся в федеральном розыске».

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Читайте такжеВ Крым едет все меньше туристов из материковой Украины – пограничникиПо информации ведомства, один из задержанных – житель Хмельницкой области, который следовал на полуостров через российский пункт пропуска «Джанкой».

В управлении утверждают, что 40-летний украинец «с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупных размерах, которое он совершил на территории полуострова».

Также в ведомстве сообщают о задержании в российском пункте пропуска «Армянск» на выезде с полуострова крымчанина, который, как отмечается, «находится в розыске с 2016 года за совершение кражи со значительным ущербом».

Сообщается, что задержанных передали российской полиции.

Как сообщал УНИАН, ФСБ завербовала украинского гранатометчика для теракта в военной части в Бердичеве.