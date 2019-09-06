Пострадавшему ректору с Тернополя ампутировали кисть, а жена потеряла глаз

У жены также взрывная политравма и множественные осколочные ранения тела.

Тернопольские медики ампутировали кисть левой руки ректору Тернопольского национального экономического университета Андрей Крысоватому, который пострадал в результате взрыва, а его жена Оксана потеряла глаз.

Об этом сообщает местный сайт Тернополяне.

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Сейчас Андрей и Оксана находятся под наблюдением медиков и круглосуточной охраной в больнице Тернополя. Их состояние стабильно тяжелое. Диагноз врачи не говорят, однако отмечают, что травмы серьезные.

Кроме травматической ампутации левой кисти, у ректора взрывная травма и осколочные ранения тела. Его уже прооперировали.

У жены взрывная политравма и множественные осколочные ранения тела. По информации родных, сильно пострадали глаза - один глаз медики не смогли спасти, за полноценное функционирование другого еще борются.

Как сообщал УНИАН, утром 2 августа в Тернополе в результате взрыва был ранен прохожий, который коснулся коробки, что стояла на автомобиле. Транспортным средством пользовалась жена экс-мэра Тернополя Владимира Каминского.

4 сентября, утром в селе Петриков, вблизи Тернополя, во дворе частного дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил тяжелую травму руки. Также от взрыва пострадала его жена.

Следователи рассматривают несколько версий относительно причин покушения на жизнь ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.