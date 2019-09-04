В полиции назвали основные версии покушения на жизнь ректора тернопольского вуза

Правоохранители связывают сегодняшний инцидент со случаем, который произошел в начале августа в Тернополе. Тогда взорвалось самодельное устройство, лежавшее на капоте иномарки.

Следователи рассматривают несколько версий о причинах покушения на жизнь ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Александр Богомол.

«В настоящее время пострадавший еще не давал показаний. Следователи разрабатывают несколько версий, в частности, личной мести, вымогательства средств и из-за конфликтов, связанных с землей университета», - сказал Богомол.

По его данным, взрывное устройство было заложено при входе во двор дома Крысоватого около 2 часов ночи.

«У пострадавшего в результате взрыва разорвало кисть левой руки, у жены - осколочные ранения. Состояние обоих - тяжелое, но стабильное, угрозы их жизни нет», - заверил начальник ГУНП области.

В то же время он предостерег, что может быть угроза жизни другим жителям города, поскольку видит серийность во взрывах.

«Сегодняшний инцидент я связываю с тем, который имел место месяц назад в центре Тернополя, когда сработала взрывчатка в подарочной коробке на капоте иномарки... Не исключаем появления очередных взрывных устройств возле автомобилей или мест проживания. Сегодня мы проведем заседание областного антитеррористического центра, в ходе которого особое внимание обратим на информирование людей, а особенно детей, о мерах безопасности. В целом призываем всех, кто видит что-то подозрительное, сразу обращаться в полицию», - сказал Богомол.

По его словам, в обоих случаях взрывное устройство было изготовлено очень профессионально, срабатывало оно от изменения положения.

«Такое устройство и заложить непросто. В первом случае мы сначала подозревали, что человек, получивший ранение при взрыве, и заложил данное устройство, но потом убедились, что это не так. И в первом случае не было поражающих элементов, тогда это было предупреждение. Сегодняшнее устройство дополнительно содержало куски проволоки и гвоздей, оно было направлено на причинение серьезных телесных повреждений», - отметил Богомол.

Попутно он предостерег жителей города от подстрекательства к самосудам или расправам.

«После сегодняшнего инцидента в соцсетях пишут, что, слава Богу, появились «Робин Гуды», давайте еще такому руку оторвем. Это неправильно. Никакого самосуда быть не может, за это предусмотрена уголовная ответственность. С подстрекателями мы будем общаться в рамках закона и давать правовую оценку их действиям. В то же время мы мониторим информационное поле и тех, в отношении кого могут быть какие-то рецидивы, предупреждаем, предоставляем охрану, кому необходимо», - сказал Богомол.

Как сообщал УНИАН, утром 2 августа в Тернополе в результате взрыва был ранен прохожий, который коснулся коробки, стоявшей на автомобиле. Транспортным средством пользовалась жена экс-мэра Тернополя Владимира Каминского.

Сегодня, 4 сентября, утром в селе Петриков, вблизи Тернополя, во дворе частного дома ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого взорвался неизвестный предмет. Мужчина получил тяжелую травму руки. Также от взрыва пострадала его жена.