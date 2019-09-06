В Киеве мужчина закрылся от жены на балконе и застрелился

По данным СМИ, погибший имел онкологическое заболевание.

В среду, 5 сентября, в Киеве мужчина закрылся от жены на балконе и выстрелил себе в голову.

Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел в одной из квартир 16-этажного дома по адресу улица Киото, 13. Вызов на линию экстренных служб поступил около 14:15.

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По словам правоохранителей, тело погибшего мужчины находилось на балконе. Рядом с телом лежало ружье. Врачи констатировали смерть.

По данным ресурса, погибший имел онкологическое заболевание. Он отказался от лечения, позвонил своему брату и попрощался с ним. После этого погибший закрылся от жены в комнате и выстрелил себе в подбородок.

На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области после ссоры с женой застрелился пенсионер.