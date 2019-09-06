цей матеріал доступний українською

В Киеве мужчина закрылся от жены на балконе и застрелился

13:58, 06 сентября 2019
Происшествия
486 0
Инцидент произошел в одной из квартир 16-этажного дома / Информатор

Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел в одной из квартир 16-этажного дома по адресу улица Киото, 13. Вызов на линию экстренных служб поступил около 14:15.

Читайте такжеПод Одессой повесился 25-летний старлей полиции

По словам правоохранителей, тело погибшего мужчины находилось на балконе. Рядом с телом лежало ружье. Врачи констатировали смерть.

По данным ресурса, погибший имел онкологическое заболевание. Он отказался от лечения, позвонил своему брату и попрощался с ним. После этого погибший закрылся от жены в комнате и выстрелил себе в подбородок.

На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося выясняются.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области после ссоры с женой застрелился пенсионер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#самоубийствопогода в Киеве