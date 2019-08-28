В Одесской области после ссоры с женой застрелился пенсионер

Правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

В Килийском районе Одесской области обнаружен застреленным пенсионер.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло в селе Лески.

По предварительным данным, 66-летний местный житель после ссоры с супругой застрелился из охотничьего ружья.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области мужчина из ружья убил жену, после чего застрелился.