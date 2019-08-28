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В Одесской области после ссоры с женой застрелился пенсионер

03:17, 28 августа 2019
Происшествия
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Погибший - 66-летний житель села Лески Одесской области / Pixabay

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло в селе Лески.

По предварительным данным, 66-летний местный житель после ссоры с супругой застрелился из охотничьего ружья.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области мужчина из ружья убил жену, после чего застрелился.

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Теги: #самоубийство#Одесская областьпогода в Одессе