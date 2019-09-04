В Чернигове выпал из окна девятого этажа и погиб двухлетний ребенок
10:15, 04 сентября 2019Происшествия
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В полиции назвали ситуацию несчастным случаем.
Ребенок скончался на месте от полученных травм / sputniknews
В Чернигове вечером 3 сентября выпал из окна и погиб двухлетний ребенок.
Читайте такжеВ Полтавской области повесилась 7-летняя девочка, запутавшись в веревкахОб этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области.
По информации правоохранителей, несчастный случай произошел по улице Белова, 23 около 21:00. Из окна девятого этажа выпал ребенок, 2018 года рождения. От полученных травм ребенок умер.
«Это несчастный случай. Семья благополучная. Родители находились в другой комнате, а ребенок – на кухне, где было открыто окно», – уточнили в полиции.
Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства несчастного случая.
Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа.
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