В Чернигове выпал из окна девятого этажа и погиб двухлетний ребенок

В полиции назвали ситуацию несчастным случаем.

В Чернигове вечером 3 сентября выпал из окна и погиб двухлетний ребенок.

Читайте такжеВ Полтавской области повесилась 7-летняя девочка, запутавшись в веревкахОб этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в области.

По информации правоохранителей, несчастный случай произошел по улице Белова, 23 около 21:00. Из окна девятого этажа выпал ребенок, 2018 года рождения. От полученных травм ребенок умер.

«Это несчастный случай. Семья благополучная. Родители находились в другой комнате, а ребенок – на кухне, где было открыто окно», – уточнили в полиции.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства несчастного случая.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесской области двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа.