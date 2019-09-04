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В Одесской области двухлетний мальчик выпал с пятого этажа

07:30, 04 сентября 2019
Происшествия
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Ребенок выпал с окна и попал в реанимацию / sputnik.by

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После осмотра было принято решение незамедлительно транспортировать ребёнка в реанимацию Одесской областной больницы, передает местный сайт 04858.

По предварительной информации, ребёнок выпал с пятого этажа пятиэтажного дома, который находится в районе развлекательного центра «Метрополис». 

На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Кременчуге Полтавской области малолетний мальчик выпал из окна 9-го этажа жилого дома и погиб.

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Теги: #ребенок#Одесская областьпогода в Одессе