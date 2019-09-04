В Одесской области двухлетний мальчик выпал с пятого этажа
07:30, 04 сентября 2019Происшествия
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На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.
Ребенок выпал с окна и попал в реанимацию / sputnik.by
В больницу Черноморска Одесской области поступил двухлетний мальчик с открытой черепно-мозговой травмой.
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После осмотра было принято решение незамедлительно транспортировать ребёнка в реанимацию Одесской областной больницы, передает местный сайт 04858.
По предварительной информации, ребёнок выпал с пятого этажа пятиэтажного дома, который находится в районе развлекательного центра «Метрополис».
На данный момент обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Кременчуге Полтавской области малолетний мальчик выпал из окна 9-го этажа жилого дома и погиб.
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