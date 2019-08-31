В Киеве задержали мошенников, требовавших более полумиллиона долларов от имени Зеленского

Спецоперацию провела Военная прокуратура совместно с СБУ.

Мошенники, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне "Укроборонпром".

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

«Группа, возможно, состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере возле фонтана в районе ул. Шелковичной, возле домов 10, 20/8», - написал он.

По его данным спецоперацию провела Военная прокуратура совместно с СБУ.

«Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником председателя офиса, другой руководителем департамента», - добавил Богдан.

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента Украины готовят законопроекты, предусматривающие материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.