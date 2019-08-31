цей матеріал доступний українською

В Киеве задержали мошенников, требовавших более полумиллиона долларов от имени Зеленского

05:45, 31 августа 2019
Происшествия
29 0
В результате спецоперации задержали двух человек / фото: Богдан/Facebook

Мошенники, представившись доверенными лицами президента, требовали от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" 570 тысяч долларов за решение вопроса о назначении его на руководящую должность в государственном концерне "Укроборонпром".

Читайте такжеЗеленский назначил Абромавичуса гендиректором "Укроборонпрома"

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook.

«Группа, возможно, состояла из 4 человек. Задержали 2 человек. Проводили осмотр и следственные действия задержанных в сквере возле фонтана в районе ул. Шелковичной, возле домов 10, 20/8», - написал он.

По его данным спецоперацию провела Военная прокуратура совместно с СБУ.

«Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником председателя офиса, другой руководителем департамента», - добавил Богдан.

фото: Богдан/Facebook

Как сообщал УНИАН, в Офисе президента Украины готовят законопроекты, предусматривающие материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#Укроборонпром#СБУ#взяточникпогода в Киеве