"10% от суммы взятки": у Зеленского хотят выплачивать вознаграждение обличителям коррупции

Руслан Рябошапка обещает обличителям коррупции защиту от преследований и материальное вознаграждение.

В Офисе президента Украины готовят законопроекты, предусматривающие материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки.

Как передает пресс-служба главы государства, об этом заместитель руководителя Офиса главы государства Руслан Рябошапка заявил во время встречи с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией относительно механизмов защиты и поощрения обличителей коррупции.

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«Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, которые предоставляют такую информацию, а также способы их мотивирования для изобличения топ-коррупционеров», – сообщил Рябошапка.

Так, согласно сообщению, проекты готовящихся законов, регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включительно с правом обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

«Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей», – добавил заместитель руководителя Офиса президента.

Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Зеленского, будут внесены президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.