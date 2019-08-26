На Винниччине мужчина убил родную сестру металлическим прутом

Между родственниками возник конфликт во время распития спиртных напитков.

В селе Росоша Теплицкого района Винницкой области из-за бытовой ссоры мужчина металлическим прутом убил родную сестру.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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Отмечается, что убийство произошло 22 августа, а в полицию об этом сообщили только поздно вечером 24 августа. Тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в ее собственном доме.

Опросив соседей погибшей, подозрения полицейских о причастности к убийству женщины упали на ее 29-летнего родного брата, который жил вместе с ней. Задержали подозреваемого оперативники в поле в Теплик, где он скрывался.

Выяснилось, что во время распития спиртных напитков между братом и сестрой возник бытовой конфликт, во время которого мужчина схватил металлический прут и ударил им сестру. Травма брюшной полости оказалась несовместимой с жизнью. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), за что предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, на Ровенщине 23 августа женщина, которая находится на психиатрическом учете, задушила мужа, потом отрезала голову и пыталась расчленить тело.