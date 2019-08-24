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На Ровенщине психически больная женщина задушила мужа, отрезала ему голову и пыталась разрубить тело

14:39, 24 августа 2019
Происшествия
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Иллюстрация / Фото Michael Blank via flickr.com

На Ровенщине 23 августа женщина, которая находится на психиатрическом учете, задушила мужа потом отрезала голову и пыталась расчленить тело

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполіції в Ровенской области, происшествие произошло в селе Обаров Ровенского района.

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Сейчас установлено, что 47-летний мужчина не раз поднимал на женщину руку и издевался над ней. Это неоднократно видели и соседи.

«Задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 49-летняя женщина говорит, что ее терпение за годы такой совместной жизни лопнуло. 23 августа, когда муж спал, она задушила его руками и веревкой, отрезала голову ножом и попыталась расчленить тело топором», - отмечает пресс-служба полиции.

Жительнице Обарова сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Следователи Ровенского районного отдела полиции подготовили ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках досудебного расследования для определения вменяемости подозреваемого будет назначаться психиатрическая экспертиза, поскольку женщина находится на психиатрическом учете. Ей может грозить от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

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Теги: #Ривнепогода в Ровно