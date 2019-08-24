В Киеве во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости "заминировали" Майдан

Информация не подтвердилась.

Сегодня в Киеве во время проведения официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о минировании Майдана Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Читайте такжеВ Киеве начались праздничные мероприятия ко Дню Независимости при участии президента (видео)

«Было одно во время официальных мероприятий сообщение о минировании Майдана Независимости. Возбуждено уголовное производство», - отметил он.

По словам Крищенко, учитывая, что территория Майдана была обследована и проверена еще до начала мероприятий, специалисты осуществляли проверку уже после окончания мероприятий. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

Крищенко добавил, что правоохранители устанавливают личность, которая сообщила о минировании.

Как сообщал УНИАН, по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева выступал президент Владимир Зеленский, а также состоялсь Шествие достоинства.