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В Киеве во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости "заминировали" Майдан

15:07, 24 августа 2019
Происшествия
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Во время празднования Дня независимости в Киеве "заминировали" Майдан / фото УНИАН

Сегодня в Киеве во время проведения официальных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины поступило сообщение о минировании Майдана Независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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«Было одно во время официальных мероприятий сообщение о минировании Майдана Независимости. Возбуждено уголовное производство», - отметил он.

По словам Крищенко, учитывая, что территория Майдана была обследована и проверена еще до начала мероприятий, специалисты осуществляли проверку уже после окончания мероприятий. Информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

Крищенко добавил, что правоохранители устанавливают личность, которая сообщила о минировании.

Как сообщал УНИАН, по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева выступал президент Владимир Зеленский, а также состоялсь Шествие достоинства.

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Теги: #Киев#минирование#Майдан Незалежности#День независимостипогода в Киеве