Стрельба в Кропивницком: в больнице опровергли информацию о смерти второго пострадавшего (видео)

Сейчас 54-летний Андроник Мартиросян находится в больнице, его состояние стабильное.

Второй пострадавший в результате стрельбы возле СИЗО в Кропивницкомм Андроник Мартиросян не умер. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное.

Об этом сообщил заведующий травматологическим отделением областной больницы Андрей Семенович, передает "Гречка".

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"Сейчас состояние больного стабильное, соответствует тяжести полученной травмы. Проводится курс восстановительного лечения. При поступлении состояние больного было средней тяжести, связано это с полученным огнестрельным ранением верхней правой конечности и также у больного есть сопутствующие заболевания. Сейчас не возникает никаких сомнений относительно прогноза жизни", - рассказал врач.

Стрелков до сих пор ищут, говорится в сюжете ТСН. Правоохранители объявили план "Перехват" в Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Как сообщал УНИАН, в результате стрельбы возле СИЗО в Кропивницком погиб адвокат Александр Иванов. В Национальной ассоциации адвокатов Украины настаивают, что преступление связано с его профессиональной деятельностью.

В результате стрельбы пострадал еще один человек - 54-летний Андроник Мартиросян.