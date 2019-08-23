Убийство адвоката в Кропивницком: в НААУ настаивают, что преступление связано с его профессиональной деятельностью

НААУ призывает СМИ не распространять непроверенную информацию об убийстве адвоката Иванова и требует от руководства ГПУ и НПУ взять под личный контроль это дело.

Национальная ассоциация адвокатов Украины шокирована дерзким убийством адвоката Александра Иванова, которое произошло 22 августа в г. Кропивницком.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, опубликованном на ее странице в Facebook.

"К сожалению, убийства защитников продолжают происходить, и это реальное состояние Украины как правового государства, где безопасность, здоровье и жизнь граждан не являются незыблемыми ценностями. НААУ обращается к правоохранительным органам – Генеральной прокуратуре и Национальной полиции с призывом взять расследование этого преступления под контроль руководства ГПУ и НПУ. Все причастные к его выполнению должны быть идентифицированы, найдены и привлечены к уголовной ответственности. Безусловно, что это уголовное производство должно содержать ссылки на нормы законодательства, которые определяют адвоката, как специального субъекта", - сказано в заявлении.

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НААУ настаивает на том, что убийство адвоката Александра Иванова связано с профессиональной деятельностью.

"Распространенная в СМИ информация о случайной смерти адвоката является классическим приемом "информационного вброса" и отвлечением внимания общества от этого резонансного преступления. Адвокатская деятельность всегда была рисковой, но в последние годы наша профессия связана с угрозой жизни адвокатов. В этом контексте любые инициативы ограничить профессиональные права адвокатов или содержание адвокатской гарантий являются чрезвычайно вредными и поставят под угрозу весь институт профессиональной правовой помощи", - заявляют в ассоциации.

Также НААУ призвала СМИ не распространять непроверенную информацию относительно погибшего, и не давать возможности правоохранителям замолчать это преступление.