В Одессе продлили арест экс-директора лагеря «Виктория», в котором при пожаре погибли дети

Местонахождение свидетеля – худрука танцевального коллектива «Адель» - по-прежнему неизвестно. Директор лагеря считает себя невиновным.

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил содержание под стражей Петросу Саркисяну – экс-директору оздоровительно-спортивного муниципального комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как передает корреспондент УНИАН, мера пресечения по ходатайству прокурора продлена на 60 суток.

В частности, прокурор Оксана Моско настаивала на продлении изоляции Саркисяна, аргументируя тем, что дело имеет большой общественный резонанс и тяжестью преступления, в причастности к которому обвиняют Саркисяна.

Представитель обвинения заявила, что риски остаются – выйдя на свободу, фигурант может скрыться и оказывать давление на свидетелей, из которых допрошены еще не все.

Защита экс-директора лагеря отрицала такую возможность и наставала на смягчении меры пресечения.

Кроме того, адвокат Николай Стоянов, представляющий интересы части потерпевших, отметил, что в действиях подозреваемого может присутствовать состав другого преступления – халатности (а не нарушение требований пожарной безопасности).

В связи с этим, мера пресечения может быть не связана с содержанием в СИЗО.

Сам Саркисян, в свою очередь, заявил, что виновным себя не считает. Заслушав стороны, суд удовлетворил ходатайство прокурора.

Кроме того, в ходе заседания суд решил повторно обратиться в Государственную пограничную службу Украины в целях уточнения местонахождения худрука «Адели» Татьяны Егоровой. Последняя является одним из основных свидетелей и, как сообщалось ранее, выехала в Испанию, а на заседания суда не является.

Председательствующий в судебной коллегии Виктор Чаплицкий отметил, что документ в Госпогранслужбу направят сегодня, чтобы выяснить, вернулась ли Егорова в Украину.

Как сообщал УНИАН, пожар, во время которого погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель», в одесском лагере «Виктория» произошел поздно вечером 15 сентября 2017 года. Правоохранители открыли несколько уголовных производств (они уже переданы в суд), в которых фигурируют в качестве подозреваемых директор комплекса Петрос Саркисян, старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор.

Суд принял решение только по Цокур, которая приговорена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Из всех фигурантов в СИЗО содержится только Саркисян.

Также прокуратура объявила о подозрении в растрате крупной суммы бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории».

29 ноября 2018 года исполком Одесского горсовета принял решение о передаче «Виктории» под временное размещение военнослужащих, 6 декабря суд снял арест с каменных корпусов лагеря. После прохождения соответствующей подготовки резервисты покинули территорию комплекса.

18 февраля 2019 г. директор департамента образования и науки горсовета Елена Буйневич заявила, что летом лагерь откроют. В марте стало известно, что независимые эксперты выявили грубые нарушения строительных норм при сооружении деревянных корпусов, а также установили, что причина возгорания – не выключенный кипятильник, якобы оставленный в комнате худрука «Адели» Татьяны Егоровой. Худрук выехала за пределы Украины и не является на судебные заседания.

В августе «Виктория» открылась – в лагерь въехало 103 ребенка.