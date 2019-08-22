На Закарпатье на украинско-венгерской границе возникли очереди

Причиной затруднений движения автомобилей в пункте пропуска «Тиса» (Чоп) стал выход из строя базы данных венгерской таможни. Очереди продолжают увеличиваться.

На Закарпатье сегодня в автомобильном пункте пропуска «Тиса» (Чоп) на украинско-венгерской границе образовалась большая очередь из автомобилей, количество которых сейчас превысило 120 единиц.

Об этом сообщила пресс-секретарь Чопского пограничного отряда Елена Трачук.

По данным пресс-службы, согласно информации, предоставленной венгерской стороной, в 08.45 вышла из строя база данных таможни на участке украинско-венгерской границы.

«Сейчас на венгерской стороне проводятся восстановительные работы, но сроки их завершения неизвестны. По крайней мере, по состоянию на 13.20, база данных не заработала», - уточнила пресс-секретарь отряда.

Она добавила, что количество автомобилей, ожидающих оформления перед пунктами пропуска на границе с Венгрией, начинает увеличиваться.

«Перед пунктом пропуска «Тиса» оформления ожидают более 120 транспортных средств, плюс-минус несколько единиц, но однозначно, что это количество пока не уменьшается», - добавила Трачук.

В Чопском отряде также сообщили, что венгерская сторона, несмотря на выход из строя базы данных, пропускает автомобили, но это происходит очень медленно, поскольку оформление проходит в ручном режиме.

«В связи с этим просим учесть сложившуюся обстановку, при планировании путешествия и, по возможности, выбрать пункты пропуска на границе с другими государствами», - сообщили в Чопском пограничном отряде.