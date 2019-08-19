Пожар в "Токио-Стар": Владелец отеля – единственный задержанный по делу

Информацию региональных СМИ о трех задержанных в одесской прокуратуре не подтвердили.

По делу о пожаре в одесском отеле "Токио-Стар", где погибли 9 туристов, есть только один задержанный – владелец заведения Вадим Черный.

Об этом информирует Радио Свобода со ссылкой на комментарий местной прокуратуры.

"Мы не исключаем, что проходят определенные следственные действия, но никого больше не задерживали", – ответили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура объявит о подозрении Вадиму Черному в ближайшее время.

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Владельцу отеля инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, повлекших гибель девяти человек (ч.2 ст. 270 УК Украины).

О том, что в деле правоохранители задержали еще трех человек, сообщало местное издание Думская.

Как сообщал УНИАН, пожар вспыхнул в отеле в ночь на 17 августа. В результате происшествия погибли 9 туристов, отдыхающих разместили в помещении лицея "Олимпиец".

По факту пожара начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Утром, 17 августа, президент Владимир Зеленский среди виновников трагедии назвал владельца заведения и заявил, что "лично проследит", чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости.

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман поручил немедленно проверить все гостиницы и санатории в Одессе.