Шоураннер и исполнительный продюсер сериала Fallout Джонатан Нолан подтвердил, что третий сезон планируют начать снимать следующим летом, если всё сложится.

В разговоре с IGN Нолан поделился, что команда хочет вернуться к съёмкам как можно быстрее:

"Мы надеемся приступить следующим летом. Посмотрим, как всё соберётся. В сериальное производство пришёл неприятный тренд - паузы между сезонами становятся всё длиннее. Не хочется терять масштаб шоу, но мы понимаем, что зрителям нужно ждать как можно меньше".

На самом деле прошло не так уж много времени: первый сезон вышел в апреле прошлого года, а премьера второго назначена уже на следующую неделю.

Но если съёмки третьего сезона стартуют летом 2026-го, увидеть итог зрители смогут только через пару лет. Тем более если Нолан продолжит исследовать Пустошь в том же масштабе.

Премьера второго сезона Fallout запланирована на 17 декабря. В отличие от первого сезона, все серии выйдут не в один день, а будут показываться по одной в неделю вплоть до 4 февраля.

Ранее мы рассказывали, что Amazon показал первый отрывок из 2 сезона сериала Fallout. В показаной сцене Люси и Гуль оказались в городе Новак, который хорошо знаком фанатам New Vegas.

