По словам командира полка, переправы враг разрушает почти каждый день.

Для врага принципиально важно обрезать нам возможности логистически обеспечивать группировку войск Сил обороны, которая выполняет задачи по обороне города Волчанск и линии государственной границы с РФ. Об этом в эфире Киев24 сказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, отвечая на вопрос об ударе России по Печенежской дамбе в Харьковской области.

Он отметил, что переправы россияне разрушаются почти ежедневно.

"Бывают дни, когда противник сбрасывает по 50 КАБов в районе переправ. Плюс дополнительно ударные средства, плюс ракетное вооружение и многочисленное количество дронов, которые враг направляет на переправы, которые разрушаются почти ежедневно", - сказал Федоренко.

При этом, добавил он, Силы обороны, инженерные подразделения эти переправы восстанавливают и обеспечивают логистику для военных подразделений. По словам командира полка, враг ведет сейчас активную наступательную компанию на Волчанском направлении.

"Для противника является одним из ключевых приоритетов взятие города Волчанск, потому что уже развернута информационная кампания врага, и она нацелена на одного зрителя - на президента США, который не очень сильно разбирается в географии. Но говорят, что противник потенциально может овладеть тем или иным украинским городом путем оккупации, - и это имеет свое влияние на западную аудиторию и непосредственно на Трампа", - сказал Федоренко.

Он отметил, что на сегодня противник не может получить желаемого результата в прямых активных боевых действиях, в лобовых атаках, поэтому пытается брать под контроль логистику переднего края.

"И также для врага принципиально важно обрезать нам возможности обеспечить логистически группировку войск, которая выполняет задачи по обороне города Волчанск и линии государственной границы с РФ", - сказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес".

По словам Федоренко, удары по нашим логистическим маршрутам были и еще будут:

"Вопрос в том, настолько быстро мы можем их восстанавливать. На текущий момент Силы обороны научились проводить необходимые реанимационные мероприятия наших путей сообщений и восстанавливать логистику для обеспечения наших войск".

Удар РФ по плотине Печенежского водохранилища

Как сообщал УНИАН, 7 декабря российские оккупанты нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине.

Аналитики Института изучения войны считают, что россияне пытаются разрушить украинские линии коммуникации на севере Харьковской области, что нарушит украинскую логистику и в конечном итоге приведет к достижению врагом боевых успехов.

По их данным, геолокационные кадры от 7 декабря показывают повреждения дамбы после российского удара. Эти удары, вероятно, направлены на ослабление украинских наземных линий коммуникаций, обеспечивающих снабжение на направлениях Волчанск, Великий Бурлук и Купянск. В то же время, добавили в институте, украинские силы были готовы к такому сценарию, поэтому эффективность российских ударов по украинской логистике может быть ограничена.

