Как ни странно, правильный ответ: чем реже, тем лучше.

Некоторые предметы одежды нуждаются в стирке после каждой носки (например, нижнее бельё и спортивная форма), но вот насчет некоторых других – например джинсов – мнения кардинально отличаются. Портал RealSimple поставил четкую точку в вопросе о том, сколько раз можно надевать джинсы перед стиркой и как их правильно стирать, чтобы сохранить их в первозданном виде.

Как часто стирать джинсы?

"Джинсовая ткань — плотная (в отличие от обычной футболки), поэтому можно носить джинсы дольше. Мы рекомендуем стирать их примерно через 10 использований или всякий раз, когда джинсы приобретут неприятный запах. В промежутках между стирками придавайте джинсам аромат чистого белья с помощью освежителя ткани", — советует Гвен Уайтинг, соучредитель The Laundress.

"Если вы хотите сохранить внешний вид джинсовой ткани, стирайте джинсы только когда они начинают пахнуть", — добавляет Лана Бланк, персональный стилист из Нью-Йорка. "Дело в том, что микробы, которые остаются на джинсах после носки (клетки кожи, натуральные масла и т. д.), безвредны, поэтому частая стирка не нужна".

Глэдис К. Коннелли, бывшая профессиональная уборщица, утверждает, что джинсы следует стирать каждые шесть недель.

"Если из-за химии вашего тела джинсы начинают пахнуть через два дня, сложите их и положите на ночь в морозилку", — советует она.

Как продлить срок службы джинсов

"Стирайте джинсы только примерно через 12 одеваний (вывернув их наизнанку). Это уничтожит накопившиеся бактерии, но при этом нанесет минимальный вред ткани", - рекомендует модный стилист Ринске Фрис.

Удаление пятен и запахов. Между стирками Фрис рекомендует удалять пятна точечно тёплой влажной тканью. "Неприятные запахи можно удалить, вывесив джинсы на улицу проветриться", — говорит она.

Не стирайте в горячей воде . Высокая температура разрушает джинсовую ткань, поэтому никогда не стирайте джинсы, особенно эластичные, в горячей воде и не сушите их в сушилке. Перед стиркой замочите новые джинсы в прохладной воде с ароматизированным уксусом, чтобы предотвратить выцветание краски; и лучше стирать их отдельно.

Храните их правильно. Персональный стилист Эмили Андерхилл советует вместо того, чтобы хранить их свёрнутыми или сложенными в переполненном ящике, повесить их за шлёвки в шкафу. Это позволит джинсам раскрыться и проветриться.

