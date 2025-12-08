Колебания цен связаны с крупнейшим производителем этого сорта в мире.

Цены на кофе сорта робуста упали до самого низкого уровня за последние два месяца на фоне большого предложения от Вьетнама - крупнейшего производителя этого сорта зерен.

Издание Bloomberg пишет, что фьючерсы потеряли 1,2% и упали до самого низкого уровня с конца сентября, после чего частично восстановили свои позиции. В последнее время на рынок давит ожидание, что Вьетнам, несмотря на сильные дожди, получит самый большой урожай за предыдущие четыре года.

По данным Национального статистического управления, экспорт кофе из страны в ноябре вырос почти на 40% по сравнению с предыдущим годом и составил 88 000 тонн. Объемы поставок за период с января по ноябрь выросли на 15%.

"Озвученные цифры соответствуют ожиданиям и подтверждают потенциальное восстановление до нормального уровня по мере приближения сбора нового урожая", - отметила в аналитической записке торговая компания I&M Smith Ltd.

Цены на кофе - главные новости

В 2023 и 2024 годах стоимость кофе в мире сильно выросла. Так, арабика подорожала на 190%, а более дешевая робуста прибавила в цене сразу 263%.

Но это еще не предел: производители кофе планируют и дальше поднимать цену на свой продукт из-за чрезмерной дороговизны необработанных зерен. Такую дороговизну производители объясняют спекуляциями со стороны поставщиков зерен.

